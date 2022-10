Gewinne Tickets fürs Drag-Theater: Sissi's Halloween Dinner Show

Gewinne Tickets für "Sissi’s Halloween Dinner Show"

Ihr wollt der gruseligen Dinner Show beiwohnen? Wir verlosen 1x2 Tickets für "Sissi’s Halloween Dinner Show" im Café Residenz in Schönbrunn am 31. Oktober 2022 (18:30 Uhr).

Um an der Verlosung teilzunehmen, postet uns in die Kommentar-Box hier unter dem Artikel, welches Halloweenkostüm ihr bei dem Event tragen würdet! (Hinweis: bitte achte bei der Angabe deiner Email-Adresse darauf, dass es eine Adresse ist, deren Post- und Spam-Eingang du regelmäßig kontrollierst, da wir die GewinnerInnen per Email verständigen!). Oder schaut auf unserem Instagram-Account vorbei und nehmt dort am Gewinnspiel teil.

Die Redaktion wünscht viel Glück!