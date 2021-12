Man hört diese Begriffe heutzutage in allen möglichen Bereichen, insbesondere bei Konsum: "Fair" bzw. "vegan". Aber was genau ist Fair Fashion, was macht Kleidung vegan und was ist der Unterschied zu "kommerzieller" Mode?

Fair und vegan: Das ist der Mode-Unterschied

Wie der Name "Faire Mode" oder "Fair Fashion" bereits vermuten lässt, wird hier die Kleidung nach sozial verträglichen und ökologisch korrekten Produktionsbedingungen hergestellt. Es geht dabei darum, sich jeden Schritt des Entstehungsprozesses der Ware bewusst zu machen. Man will aber nicht nur wissen, wo die Kleidung herkommt, sondern legt auch Wert auf umweltfreundliche, nachhaltige Produktion sowie eine faire Entlohnung all jener, die bei der Herstellung mitarbeiten.

Vegane Mode setzt den Fokus auf Kleidung und Accessoires ohne tierische Bestandteile. Kein Pelz, kein Echtleder, Horn, Perlmutt, Bienenwachs oder Lanolin (Schafswollfett) sind in dieser Kleidung enthalten. Wer nicht nur Rücksicht auf Tiere, sondern auch auf die Umwelt nehmen möchte, sollte zudem nachwachsende pflanzliche Alternativen gegenüber fossilen Kunstfasern bevorzugen.