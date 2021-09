Flohmärkte sind Orte, an denen Teile mit viel Geschichte zu erschwinglichen Preisen angeboten werden. Damit ihr euch nicht immer durch die gleichen Wühltische graben müsst, haben wir für euch die Wiener Flohmärkte zusammengestellt, die ihr diesen Sommer unbedingt aufsuchen solltet.

WUK Fahrrad Flohmarkt am Donaukanal

Samstags werden am Donaukanal günstige und gebrauchte Fahrräder ausgestellt. Hier kannst du dein altes Rad verscherbeln oder ein "neues" kaufen, stöbern und handeln. Von 18:00 bis 21:00 Uhr findet der Flohmarkt bei der Salztorbrücke statt.

Sonnscheinbazar - Der Sonntagsflohmarkt

Der Monscheinbazar wird im Sommer zum Sonnscheinbazar umgewandelt. Jeden Sonntag gibt es hier neben Kleidung und Schallplatten auch Drinks, Snacks und Musik von Bands und KünstlerInnen, die ihr Talent einem breiten Publikum präsentieren wollen. Im Gegensatz zum klassischen Sonntagsflohmarkt fängt der Sonnscheinbazar etwas später an. Von 10:00 bis 16:00 Uhr könnt ihr in der Metastadt zwischen den verschiedenen Ständen stöbern.

Wiener Kunst- und Antikmarkt am Hof

Der Flohmarkt am Hof bietet ein vielfältiges Angebot an Antiquitäten, Kunsthandwerken und Büchern. Hin und wieder wechseln die Stände, aber Schmuck, Münzen, Lederwaren oder Kunst findet man fast immer. Wer gerne in nostalgischer Erinnerung schwelgt und von prachtvollen barocken Bauten umgeben ist, sollte sich den Flohmarkt am Hof nicht entgehen lassen. Der nächste Flohmarkt findet am Freitag, den 19. Juli, von 10:00 bis 18:00 Uhr statt.

Vintage Flohmarkt im Waschsalon

In der Westbahnstraße 60 im siebten Gemeindebezirk könnt ihr am Sonntag von 9:00 bis 16:00 Uhr unter anderem Sommerkleider, Blusen, Jeans, Röcke, Schuhe, Taschen und Schmuck ergattern.

Zeitreise Antikmarkt

Dieser Markt ist kein typischer Flohmarkt, da hier ausschließlich Antiquitäten und Raritäten gehandelt werden. Dafür findet man Gold, Silber, Besteck, Geschirr, Uhren, Kunstobjekte und Schmuck. Jeden Sonntag findet der Markt auf Hietzinger Hauptstraße 22, von 7:00 bis 16:00 Uhr, statt.