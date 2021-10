"Kabarett & Comedy": Krems lässt die Kleinkunstszene aufleben

Den Auftakt macht am Donnerstag Gregor Seberg mit "Wunderboi". Ein Kinder-Mitmachkonzert mit Schwung und Sinn liefert am 16. Oktober Heidi Angelika, die Staatskünstler geben sich am 20. Oktober mit "Jetzt erst recht!" ein Stelldichein. "Krisenfest" präsentiert sich am 4. November Clemens Maria Schreiner. Lydia Prenner-Kasper bringt die "Krötenwanderung" auf die Bühne (11. November), Manuel Rubey das Stück "Goldfisch" (19. November). Den Abschluss bildet Stimmtalent Alex Kristan am 22. November mit dem Programm "Lebhaft - Rotzpipn forever".