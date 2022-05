Buntes Programm bei "Drachenjagd" in Klagenfurt

Die Programmpunkte garantieren Abwechslung: Drachen bauen, Roboter programmieren, verkleiden, imkern, Papier schöpfen, Blumenkränze binden, tanzen, klettern, am Fahrradparcours fahren, musizieren, Theater spielen, sich in Zirkusaktivitäten üben, Lesungen lauschen, Selbstbewusstsein und Koordination trainieren, den Stadtpfarrturm erklimmen und vieles vieles mehr wurde vorbereitet, um die Kinder in die Stadt einzuladen und Neues zu entdecken.

Außerdem wartet auf die kleinen EntdeckerInnen noch eine große Sammelaktion: Bei jeder Station, die besucht wird, bekommen sie einen Drachen-Sticker zum Einkleben in den Sammelpass, der bei jeder Station aufliegt. Alle fleißigen BesucherInnen dürfen sich mit ihrem vollen Pass ein Eis im Stadtcafé (Alter Platz 26) abholen.