"Safe Space" im Museum

Die Museumschefin betonte bei der Gelegenheit, dass Museen dank "hoher Sicherheitsstandards" ein "Safe Space" seien. Aber "es wird Einschränkungen geben", zeigte sie sich realistisch. Deswegen dürfe man aber nicht verzweifeln und in Starre verfallen: "Wir werden sofort in Alternativen denken." Zsutty will etwa - sollte es soweit sein - wieder jene Schienen aktivieren, die schon während vergangener virusbedingter Schließphasen funktioniert hätten.

Gemeint sind neben Onlineformate etwa das "Zustellservice" für Schulen. "Wir packen unsere Angebote in Kisten und stellen sie den Schulen vor die Türe." Nichtsdestotrotz hoffe sie auf einen Herbst mit möglichst vielen Besucherinnen und Besuchern im Haus.

"Alles Holz": Erlebnis-Ausstellung für Kinder

Diese bekommen weiterhin die "Alles Holz"-Ausstellung zu sehen. Dort können Kids einerseits im Rahmen eines Parcours alles über Bäume und ihre vielfältige Nutzung erfahren und sich andererseits in einer eigenen Werkstatt im Holzspalten, Sägen und Feilen üben und einen Kreisel bauen. Rund 12.000 Gäste hätten die Schau bereits gesehen, freute sich Zsutty. Besonders die begehbare 30 Meter lange Holzskulptur - eine künstlerisch gestaltete riesige Röhre - komme wahnsinnig gut an.