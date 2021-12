Jan Böhmermann kommt 2023 live nach Wien

Die kommende Tour trägt den klingenden Namen "Ehrenfeld Intergalactic", entsprechend Science-Fiction-angelehnt ist auch das Design des ersten Promoposters.

Los geht der Konzertreigen in Wien: Am 04. Jänner 2023 feiern Jan Böhmermann und sein RTO mit einer großen Show im Gasometer den Tourauftakt. Es dürfte der einzige Termin in Österreich bleiben. Danach geht es weiter in Zürich, die weiteren Konzerte finden bis Ende Jänner in Deutschland statt.

Tickets sind bereits ab 13. Dezember im Vorverkauf.