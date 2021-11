Es dauert zwar noch ein Weilchen, aber Fans können sich den Termin trotzdem bereits notieren: Justin Bieber kommt live nach Österreich. Im Zuge seiner "Justice World Tour", benannt nach seinem neuen Album, macht der Popstar am 24. März 2023 Halt in der Wiener Stadthalle.

Nach seiner kürzlich angekündigten 52-tägigen Nordamerika-Tour 2022, die am 18. Februar in San Diego beginnt, folgen nun weitere Termine über den gesamten Globus: zwischen Mai 2022 und März 2023 wird Bieber insgesamt in fünf Kontinenten touren, in über 20 Länder reisen und mehr als 90 Termine absolvieren.