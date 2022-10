Für die geneigten Fans Schweinehund’scher Liveperformance sind die letzten zwei Jahre wahrlich keine leichten. So war es Pandemie-bedingt in nur wenigen Ausnahmefällen möglich, Kreiml & Samurai in Aktion zu sehen. Nach den ersten Terminen der „Zruck in die Zua-kunft“-Tour folgte Lockdown auf Lockdown, Terminverschiebung auf Terminverschiebung und hinterließ bei den treuen Schweindehundianern ein Gefühl der Endlosschleife wie in Bill Murrays Klassiker „Und täglich grüßt das Murmeltier“.