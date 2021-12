Leider kein Österreich-Konzert geplant

Fans hierzulande müssen jetzt stark sein: Olivia Rodrigo hat auf ihrer "Sour"-Tournee leider keinen Zwischenstopp in Österreich eingeplant. Wer den Shootingstar trotzdem auf seinem ersten weltweiten Konzertmarathon live erleben will, kann aber beispielsweise auf die Shows in Hamburg am 11. Juni, in Berlin am 13. Juni, in Köln am 18. Juni oder in Zürich am 15. Juni ausweichen. Auch in Mailand, Brüssel und Paris wird die Sängerin im Frühsommer Halt machen. Vielleicht eine Idee für die nächste große Reise nach dem Lockdown?

Der Ticket-Vorverkauf für die Konzerte startet bereits am 10. Dezember.