Zum ersten Mal auf der großen Bühne des Wiener Gasometers stehen – davon träumt so ziemlich jede heimische Nachwuchsband. Bei der Planet Festival Tour wird dieser Traum zur lautstarken Wirklichkeit: Am 18. Juni spielen die FinalistInnen des größten Bandcontests Österreichs in der Planet.tt/Bank Austria Halle um die Gunst von Publikum und Jury.