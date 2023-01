KünstlerInnen & Programm 2023

Am Freitagabend eröffnen Petteri Sariola (FIN), Julia Malischnig (AT) und David Mana (AT) das Festival. Sowohl der aus Italien stammende David Mana, als auch YouTube-Star Petteri Sariola sind zwei arrivierte Vertreter der Fingerstyle Szene, deren Darbietungen sowohl im In- wie auch im Ausland von den ZuhörerInnen gefeiert erobern.

Die Kärntnerin Julia Malischnig wird den Freitag mit ihrem virtuosen Spiel auf der klassischen Gitarre sowie Eigenkompositionen ab.