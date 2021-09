Elektronische Klänge auf der großen Bühne

Bereits kommende Woche ist Newcomerin Sophia Kennedy zu Gast. Die in Hamburg lebende US-Amerikanerin, die kürzlich ihr zweites Album "Monsters" vorgelegt hat, wird am 30. September ihr erstes Wienkonzert geben. Ihr Debütalbum "Paradies" stellt wiederum die Gruppe Gewalt am 10. Oktober in der Roten Bar vor. Elektronische Klänge serviert hingegen der deutsche Produzent Pantha Du Prince (15.10., Hauptbühne), der jüngst die "Conference of Trees" in Klang umgewandelt hat.