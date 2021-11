Anfang November starten die heimischen Gärtnerei- und Floristikfachbetriebe für gewöhnlich in die Weihnachtssternsaison. Trotz der Lockdown-bedingten Schließung des Handels muss man vor Weihnachten bei Dekoration und Co. aber keinen Engpass befürchten.

Neben diversen Supermärkten, die ja weiterhin geöffnet bleiben, bieten auch die größeren Gärtnereien weiterhin Adventkränze für die Vorweihnachtszeit via Zustellungen an. Die telefonische Bestellung und Lieferung wurde in den vergangenen Lockdowns ausgebaut, viele Betriebe haben in den letzten Monaten verstärkt in Onlineshops investiert.