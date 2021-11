Was passt perfekt zum ersten Schnee in der Stadt? Eine warme Tasse Punsch oder Glühwein (oder zwei, oder drei ....). Nur leider sind die heimischen Weihnachtsmärkte lockdownbedingt im Zwangswinterschlaf bis inklusive 12. Dezember.

Was tun also in der Zwischenzeit? Für all jene, die sich beim nächsten Spaziergang durch Wien trotzdem gerne mit einem spontanen Beeren-Punsch oder Ingwer-Glühwein aufwärmen wollen, empfehlen wir einen Zwischenstopp an folgenden Adresssen: