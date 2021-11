Buchteln und Co. in der Vollpension

Die Omas und Opas der Vollpension haben vorgesorgt und bieten an gleich mehreren To-Go Standorten im Lockdown liebevoll gebackene Kuchen, Torten und die beliebten Buchteln mit Vanillesauce (auch vegan) zum Abholen und Mitnehmen an.

In der Vollpension Mariahilferstraße 33 (täglich von 11 bis 18 Uhr) und in der Vollpension Schleifmühlgasse 16 (Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr) warten frisch gebackene Süßspeisen von den Back-Omas und -Opas.

Zudem soll noch dieses Jahr ein weiterer Oma-Kiosk mitten am Schwedenplatz eröffnet werden.