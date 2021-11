100.000 Träume für ein gemeinsames Mosaik

Bis Ende des Jahres sollen für das Vorhaben 100.000 Träume von überall auf der Welt gesammelt werden. 50 internationale Künstlerinnen und Künstler sollen daraus dann ein Werk in Form eines Mosaiks sowie eine Videoinstallation kreieren. Bereits gesammelte Träume werden bei dem Kick-off in Wien und einem weiteren in New York auszugsweise vorgestellt. "In einer Zeit, in der so viele von uns die Welt in Videotelefonaten, auf unseren Telefonen und durch Fenster durch einen Bildschirm sehen, lädt uns 'The Big Dream' dazu ein, über unseren persönlichen Bildschirm hinauszuschauen - um den kollektiven Traum des Planeten zu seinen größten Höhen zu bringen", betonte Projekt-Mitbegründerin Sharona Karni Cohen.