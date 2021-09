Infos aus erster Hand : Die spannendsten Messen in Österreich

WeddingExpo (Wien, Baden, Graz, Villach)

Besuche die WeddingExpo in der wunderschönen Orangerie Schönbrunn und sorge dafür, dass der schönste Tag in deinem Leben auch tatsächlich ein solcher wird: Die Hochzeitsmesse hat sich in den letzten Jahren zum Fixpunkt für Brautleute in spe etabliert. Hier erfährst du die neuesten Trends, sei es in Sachen Outfits, DienstleisterInnen oder Locations. Wächst dir die Planung bereits über den Kopf, wird dir hier ebenso geholfen.

Hier geht's direkt zur Homepage.