Schmachtend schaute Joan Fontaine ihrem Laurence Olivier in die Augen, obwohl in ihrem Herzen der Zweifel am Göttergatten stetig wuchs. Der Hitchcock-Klassiker "Rebecca" ist einer seiner romantischsten Psychothriller – ein Genre, das man normalerweise nicht mit Musicals in Verbindung bringt.

Doch die zwei Musicalautoren Michael Kunze & Sylvester Levay sahen das Potenzial im zeitlosen Stoff und entwickelten kurzerhand das gleichnamige Bühnenstück "Rebecca", welches seit September 2022 am Wiener Raimund Theater gespielt wird.