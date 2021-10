Das Musical "The Wave" (Die Welle) des Landestheaters Linz hat den Deutschen Musical-Theater-Preis 2021 gleich in mehreren Kategorien gewonnen. "The Wave" wurde als Bestes Musical, sowie in den Kategorien Beste Komposition und Bestes Buch (Or Matias), Beste Regie (Christoph Drewitz) und Bester Darsteller in einer Hauptrolle (Lukas Sandmann) ausgezeichnet, teilte die Deutsche Musical Akademie mit.