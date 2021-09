Mehr als zwei Jahre lang blieb das Raimund Theater geschlossen, und das nicht nur wegen des Coronavirus. Nach Abschluss der Generalsanierung empfing man nun mit der Gala "We are Musical" erstmals wieder Publikum. Mit Ausschnitten aus bekannten Stücken, die das Wiener Theater in seiner 128-jährigen Geschichte beheimatete, entführt ein energisches Ensemble sein Publikum in die glitzernde Welt des Musicals.

Raimund Theater frisch saniert

Im nun barrierefreien Theater mit saniertem Dach und neuer Bestuhlung führen Christian Struppeck, Musical-Intendant der Vereinigten Bühnen Wien, und Solistin Ana Milva Gomes durch den Abend. Dieser macht dann am meisten Spaß, wenn das gesamte gut aufeinander eingestimmten Ensemble auf der Bühne steht. Schon beim titelgebenden Eingangsstück "We are Musical" schwingen Solisten und Ensemble im glitzernden Showgewand gemeinsam das Tanzbein. Es ist den Darstellern ins lächelnde Gesicht geschrieben, dass sie von dem, was sie hier präsentieren, fest überzeugt sind: Das Musical als Traumfabrik, das bleibende Emotionen schafft. Das Orchester der VBW unter Dirigent Michael Römer nimmt sich im Dunkeln inmitten der Bühne zurück.