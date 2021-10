Good News aus der Festival-Szene: Fans können sich 2022 (hoffentlich! Fingers double crossed!) wieder auf das Sziget in Budapest freuen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das beliebte Rockfestival in Ungarn die vergangenen beiden Ausgaben leider ausfallen lassen. Nächstes Jahr soll es nun endlich wieder ein lautstarkes Lebenszeichen geben – und das für gleich fünf Tage am Stück:

Von 10. bis 15. August 2022 kehrt das Sziget auf die Óbuda Insel, die "Island of Freedom", in Budapest zurück und "wird mit den größten KünstlerInnen und aufregendsten Acts aller Zeiten ein Mega-Comeback feiern", versprechen die VeranstalterInnen verheißungvoll.