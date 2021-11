"So kann man nicht Theater spielen"

"In Theaterkreisen wird kolportiert, dass wahrscheinlich die Theater heuer nicht mehr öffnen werden", begründet Direktor Stefan Mras seine Entscheidung. "Und falls doch, dann nur mit der 2GPlus Regelung", schreibt Mras weiter. "Diese Verordnung entspricht aber einem weiteren Lockdown light für Kultureinrichtungen. So kann man nicht Theater spielen. Daher die Entscheidung den Spielbetrieb erst Mitte Jänner 2022 wieder aufzunehmen in der Hoffnung, dass man dann unter erfüllbaren Bedingungen spielen kann."

Alle bereits gekauften Karten sowie gelöste Abokarten behalten ihre Gültigkeit und werden umgetauscht. Die Theaterkassa steht BesucherInnen persönlich wieder ab 11. Jänner zur Verfügung.