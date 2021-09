Premiere im Theater-Center-Forum

"Pantoffelhelden" zeigt vor allem, dass Gavran sein Handwerk versteht. Die Geografielehrerin Anna hat sich von ihrem Mann Ivo scheiden lassen, als dieser wegen Bank-Betrugs in Haft genommen wurde, und lebt nun mit ihrem neuen Gatten, dem Schuldirektor Marko, in der gemeinsam mit Ivo gekauften Zwei-Zimmer-Wohnung. Da stellt sich nach 742 Tagen im Gefängnis heraus: Alles ein Justizirrtum! Ivo wird rehabilitiert und entlassen. Und steht wenige Minuten später freundlich lächelnd in der Wohnung. Was er hier mache, fragt die Ex. Ihm gehöre die Wohnung zur Hälfte, entgegnet der Besucher, der nicht bloß auf einen Sprung vorbeischauen möchte. Er sei gekommen, um zu bleiben.