Diese Nummernrevue steht in Popularität noch deutlich hinter den anderen Werken Abrahams zurück, wird in den vergangenen Jahren aber wiederentdeckt, nicht zuletzt vor zwei Jahren an Barrie Koskys Komischer Oper in Berlin. Es ist ein Werk der kindlich-naiven Freude am Spaß wie sie nach dem Krieg noch die infantilen Peter-Alexander-Filme prägen sollte und kann mit unsterblichen Textzeilen wie "Lass Dir einen Cocktail mixen von den kleinen Donaunixen" aufwarten. Und Andreas Gergen - einstiger Salzburger Operndirektor und mittlerweile einer der renommiertesten Musicalregisseure - geht hier bei seinem Hausdebüt an der Volksoper mit und bietet dynamisches Kurzpassspiel.