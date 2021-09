Theater Arche spielt an mehreren Schauplätzen

Nach dem gemeinsamen Weg zum Theater werden die Zuschauer in drei Kleingruppen eingeteilt. Drei verschiedene Schauplätze warten auf ihren Besuch: Im Foyer hat Ausstatterin Helena May Heber ein antikes Fadenlabyrinth installiert, auf der Hinterbühne ein von "Verbrechen und Strafe" inspiriertes verspiegeltes Boudoir eingerichtet, in dem sich Nagy Vilmos als Leopold Bloom SM-Spielen unterwirft, und in der Kantine ein "Irish Pub" installiert, in dem aber nicht Bloom, sondern Raskolnikow über sein Schicksal räsoniert. "Da es sich bei der Odyssee um eine Irrfahrt handelt, hat der Regisseur auch die Ausstatterin bewusst in die Irre geführt", liest man auf dem Programmzettel. Über die stetige Verwirrung hilft die Ausgabe von alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken hinweg. Jeder Besucher erhält einen Getränkebon, den es im richtigen Moment einzulösen gilt. Eine deklarierte Pause gibt es während der drei Stunden der "Odyssee 2021" nicht.