Gewinne Tickets für die 88.6 Rock-A-Like Festival Tour in Graz

Rocken beim Metallica-Tribute in Graz!

Bei legendären Songs wie "Enter Sandman" endlich mal wieder so richtig headbangen? Nichts leichter als das! SAD aus Italien sind ohne Frage eine der heißesten Metallica-Tribute-Bands dieser Tage! 2008 von „METCLUB“, Matallicas U.S.-Fanclub, anerkannt und autorisiert, bringen die Südländer mit Welttracks wie „Master of Puppets“ und Co. mehr als genügend Initialzündungen, um ihr Publikum tanzend, grölend und headbangend in die Metallica-Hölle zu schicken.

88.6 bringt sie am 22. April live ins Explosiv nach Graz! Mit dabei sind außerdem die drei Jungs von Pineapple John sowie die heimische Mundart-Rockband Nattastoy.