Grazer Meerscheinkonzerte: Zwischen Klassik, Tango und Klezmer

Programm-Highlights auf einen Blick:

Den Beginn machen im November Marie Spaemann (Cello, Gesang) und Christian Bakanic (Akkordeon) mit dem Programm "Metamorphosis". Kammermusikalische Töne treffen hier auf ein wenig Soul, Tango nuovo, Folk und Jazz.

Im Dezember lädt Miriam Andersen mit Ulrika Gunnarsson und Anders Larsson in die "Schwedische Weihnachtsstube" ein. In Schweden gilt das Fest der Heiligen Lucia am 13. Dezember als Beginn der Weihnachtszeit. Mädchen - und heute auch Buben - tragen beim "Luciazug" die Lichterkrone. Die Feiern finden dann in der Weihnachtsstube statt - im Meerscheinschlössl kann man eine Woche vor dem Fest ein wenig in dieser Stimmung schwelgen.

Trios von Mozart und Beethoven, aber auch Musik von George Gershwin und Helmut Hödl stehen im Jänner auf dem Programm, wenn das Trio Mignon in der eher ungewöhnlichen Besetzung Oboe, Klarinette und Fagott aufspielt.