Frisch, handgemacht und mit Liebe zubereitet. Seit sieben Jahren setzt Le Burger mit handgemachten Buns und Patties, frischen regionalen Zutaten und selbstgemachten Saucen, so viel man will, Maßstäbe in Sachen Premium-Burger. Mit der Eröffnung der 600m² großen Burger-Manufaktur am Eisernen Tor in Graz schlägt das Wiener Familienunternehmen ein neues Kapitel in der Firmengeschichte auf.