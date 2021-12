2021 trotz allem "positives Jahr" für Museum

Auch die kaufmännische Direktorin Alexia Getzinger betonte, dass 2021 "ein überaus positives Jahr" gewesen sei. Die Steiermark Schau, eine "umfassende Liebeserklärung an die Steiermark", wurde erfolgreich zum Abschluss gebracht. Bis Ende des Jahres rechne man mit 640.000 Personen, die an den drei Standorten in Graz und beim mobilen Pavillon vorbei geschaut haben werden, meinte Getzinger. 2022 wird der Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenstand über 600 betragen, nicht zuletzt durch die Eingliederung des Tierparks Herberstein. Für die Jahre 2022 bis 2027 ist ein "dynamisches Wachstum des Budgets" festgelegt worden. So wird der Beitrag des Landes kontinuierlich von 29,3 auf 32,7 Millionen Euro steigen, verkündete Drexler.

Das Kunsthaus wird im nächsten Jahr interimistisch von Chefkuratorin Katrin Bucher Trantow geleitet, Barbara Steiner verließ das Haus, um nach Dessau zur Stiftung Bauhaus zu gehen. Über die Neubesetzung soll bis Ende 2022 entschieden werden. Zwei große Ausstellungen sind geplant: "Amazons of Pop" behandelt "Künstlerinnen, Superheldinnen, Ikonen von 1961-1973", erläuterte die Kuratorin. Eine weitere große Schau wird "Faking the Real - Kunst der Verführung", wo es um die Schnittstelle zwischen Grafik und Kunst geht. Geplant ist hier auch eine Kooperation mit lokalen Häusern.