2G-Regel in Skigebiet

Einmal mehr wurde daran erinnert, dass 700.000 Euro in Sicherheits- und Hygienemaßnahmen investiert wurden. Im grenzüberschreitenden Skigebiet, das sich sowohl auf in der Schweiz als auch in Österreich befindet, gilt die 2G-Regel. In der vergangenen Wintersaison verzichtete Ischgl gar auf die Öffnung des Skigebiets, die Lifte standen während des ganzen Winters still. Stattdessen nahmen andere, kleinere Skigebiete im Tal den Betrieb auf.