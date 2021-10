Leihgabe aus Florenz für Ferdinandeum

Die "Madonna mit dem Kind, dem jungen Johannes dem Täufer und zwei Engeln" aus dem Jahr 1468 ist ein frühes Werk Botticellis, der zwar dem Stil seiner Meister wie Verrocchio und Filippo Lippi verbunden blieb, sich aber von den berühmten Vorbildern befreien wollte. Botticelli hat das ikonografische Modell der Jungfrau mehrfach verwendet, als perfekte Synthese aus realen Elementen und Idealen der Schönheit und Tugend.

Aufgrund ihres kleinen Formats war die Tafel wahrscheinlich für die häusliche Andacht bestimmt. Weder der Auftraggeber noch der ursprüngliche Standort sind bekannt. Aus Dokumenten geht hervor, dass sich das Bild bis 1900 im Krankenhaus Ospedale di Santa Maria Nuova in Florenz befand. Es wird seit 1919 in der Galleria dell'Accademia in Florenz aufbewahrt.