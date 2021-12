Tiroler Landesmuseum: Post-Lockdown Ausstellung zu "Werde-Prozessen"

Neues Ausstellungs-Konzept

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft will man auch im "Düsseldorf-Teil" der Ausstellung in den Blick rücken. Zu sehen bekommt man dort mit großen Namen versehene Werke, etwa von Joseph Beuys oder Nam June Paik, Kunst von an der Akademie unterrichtenden Professoren und zudem auch noch Werke junger Künstler. "Zu den 66 Positionen in der Ausstellung kommen damit noch 25 der jungen Künstler hinzu, die man sich in einem Raum im Museum online ansehen kann", gab Gostner noch Einblicke in das Ausstellungs-Konzept.

Zu den ganz großen Namen, allen voran natürlich Michelangelo, gesellen sich auch im "Florenz-Teil" Zeitgenossen wie etwa der Architektur-Radikalist Adolfo Natalini oder Kunst-Avantgardisten der neueren Kunstgeschichte. "Damit wird auch sichtbar, wohin die Kunstreise in Zukunft gehen könnte", sagte Palterer.