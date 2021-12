Zweites Klagenfurt Festival findet im Mai und Juni 2022 statt

Neuer Veranstaltungsort 2022

Wie Festival-Intendant Bernd Liepold-Mosser, Kulturreferent Franz Petritz (SPÖ) und Tourismusreferent Max Habenicht (ÖVP) sagten, habe es heuer knapp 5.000 Gäste beim ersten Klagenfurt Festival gegeben. Habenicht: "Klagenfurt wurde besucht, Klagenfurt wurde gesehen. Ich bin zuversichtlich, dass es im kommenden Jahr noch größer wird." Der Termin im Frühsommer sei günstiger.

Neu wird 2022 der zweite Veranstaltungsort, der Festsaal der Wirtschaftskammer Kärnten (WKK), eine Indoorbühne. Weiter unter freiem Himmel bleibt hingegen der Hauptspielort im Burghof. Ein Schwerpunkt soll weiter ausgebaut werden: "Wir wollen noch mehr in die Stadt gehen und sie mitnehmen, verschiedene Räume bespielen um auch Leute aufmerksam zu machen, die vielleicht nicht in den Burghof kommen", so Liepold-Mosser. Zwar stünden bereits knapp zwei Drittel des Programms fest, aber genau dies sei noch nicht abgebildet. Man habe früh fixiert, "um eben schon in die Bewerbung zu gehen, für Karten unterm Weihnachtsbaum". Als Spielorte in der Stadt sind der Neue Platz, der Lendkanal, der Botanische Garten und weitere Räume in der Innenstadt geplant.