Österreich ist bekannt für seine Affinität zur heimischen Kulinarik, da sind die südlichen Bundesländer keine Ausnahme. Kärnten beispielsweise hat in Sachen "Slow Food" einiges für FeinschmeckerInnen zu bieten.

Was genau ist mit diesem Begriff gemeint? So ziemlich das genaue Gegenteil von Fast Food. Es geht um das langsame, bewusste Genießen von saisonalen, heimischen Lebensmitteln, und das mit gutem Gewissen. Eine gesunde und verantwortungsbewusste Ernährungs- und Esskultur in der Region stehen dabei im Fokus. Die Nahrungsmittel weisen eine geprüfte Qualitäts- und Herkunftssicherung auf, und nicht zuletzt werden deren Produzenten auch fair dafür bezahlt.