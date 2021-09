Performance

Die Überlagerung von Mensch und Technik spielt mehrfach eine Rolle im Performanceprogramm. So verknüpft etwa das Duo Marco Donnarumma und Margherita Pevere in "Eingeweide" (ab 8. Oktober) die eigenen Körper mit Überresten von Computern und verwandelt sich dabei in ein pulsierendes, an so manchen Horrorfilm erinnerndes Geschöpf. Das ungarische Kollektiv Hollow nutzt wiederum Augmented Reality und ein dystopisches Setting, um in "Summit" (ab 9. Oktober) realen Krisen ein fiktives Abbild zu verpassen.

Im öffentlichen Raum findet "Fictions of the Flesh" (ab 1. Oktober) statt: Die norwegische Choreografin Ingri Fiksdal schickt einen Performer durch die Stadt, der in schräger Aufmachung eine "Öffnung gegenüber dem Unbekannten" einfordert. Ira Melkonyan und das rubberbodies collective lassen wiederum Farben sprechen: "Upstairs Geology 50/50" (ab 1. Oktober) ist an der Schnittstelle von Installation und Performance angesiedelt, wenn farbige Flüssigkeiten aus Farbbeuteln tropfen und auf schiefen Ebenen Bilder erzeugen. Und nicht zuletzt ist Lisa Hinterreithner zu nennen, die in ihre Auftragsarbeit "linger on" (ab 1. Oktober) Licht, Nebel und Klang aufeinandertreffen lässt und vier Performer dabei "die Möglichkeit einer kollektiven Empfindsamkeit" eruieren.