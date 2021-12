Geplante Produktionen

Marie Rötzer hatte schon während ihres Theaterwissenschafts- und Germanistik-Studiums am damaligen Stadttheater St. Pölten als Dramaturgin gearbeitet und war nach Stationen u.a. am Schauspielhaus Graz, am Staatstheater Mainz und am Thalia Theater in Hamburg 2016 als künstlerische Leiterin nach St. Pölten zurückgekehrt. Sie ist zudem Sprecherin der "Österreichischen Intendant*innengruppe" der Bundesländer-Bühnen.

In dieser Saison sind im Großen Haus des Landestheaters noch Regiearbeiten von Frank Castorf ("Schwarzes Meer" von Irina Kastrinidis, Uraufführung am 29.1.), Nikolaus Habjan ("Die Blendung" von Elias Canetti, in einer Fassung von Paulus Hochgatterer, Premiere am 5.3.), Ruth Brauer-Kvam ("Herr Puntila und sein Knecht Matti" von Bertolt Brecht, Premiere im Jänner) sowie von Alexander Pschill und Kaja Dymnicki ("Der Talisman" von Johann Nestroy, Premiere am 20.5.) geplant.