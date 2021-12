Gezeigt werden soll in diesem Zeitraum, "wie die Menschen über Jahrhunderte die Naturräume des Marchfelds in eine Kulturlandschaft verwandelt haben", blickte Armin Laussegger, wissenschaftlicher Leiter der Landesausstellung, voraus. "Von den ersten Siedlungen in der Urgeschichte über bedeutende Adelsfamilien und die Habsburger bis hin zu den ersten Naturschutzbewegungen: Sie alle haben hier Spuren in der Geschichte hinterlassen." Das Barockschloss Marchegg mit dem angrenzenden WWF-Naturschutzgebiet in den Marchauen sei zudem ein besonders eindrucksvolles Beispiel für das Miteinander von Kultur und Natur.