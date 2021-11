Auch Niederösterreichs Gastronomiebetriebe sind derzeit geschlossen, selber kochen muss man aber trotzdem nicht, wenn man nicht möchte. Das „Wirtshaus to go“ ist etwa eine Alternative: Viele Gasthäuser im Land bieten wieder Abholservice an und sorgen so für kulinarische Abwechslung.

Mit der Take-away-Möglichkeiten kann man zudem die heimischen Wirtinnen und Wirte im Lockdown unterstützen.