Erstmals 1988 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgerufen, steht der Welt-Aids-Tag für Solidarität mit Menschen mit HIV und Aids und soll Diskriminierung entgegenwirken. Zudem soll er an jene erinnern, die an den Folgen einer Infektion verstorben sind und will dazu aufrufen, den Zugang zu Prävention und Versorgung weltweit zu sichern.

Der Welt-Aids-Tag steht heuer unter dem Motto "End inequalities. End Aids. End Pandemics". Nicht zuletzt soll er auch in Zeiten einer Corona-Pandemie an die Betroffenen von Aids und HIV erinnern.