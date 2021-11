Was wäre der stimmungvolle Christkindlmarkt in der Salzburger Altstadt ohne seinen großen Weihnachtsbaum? Der Christbaum für den Christkindlmarkt 2021 kommt aus der Flachgauer Gemeinde Seeham. Die 25 Meter hohe Fichte weist ein stattliches Gewicht von rund vier Tonnen auf. Spender des mächtigen Baumes ist die Familie Erdelitsch, in deren Garten die Fichte rund 80 Jahre gewachsen ist.

Die Suche nach einem geeigneten Baum ist Jahr für Jahr ein aufwändiges Unterfangen und beginnt bereits im Frühling. "Der ideale Baum befindet sich nicht im Wald, sondern in einem Garten oder in einer Alleinlage. Er hat eine Mindesthöhe von 24 Metern und muss gerade und gleichmäßig gewachsen sein", erklärt Wolfgang Haider, Obmann des Salzburger Christkindlmarktes.