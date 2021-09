Von Sargnagel bis Seiler & Speer

Die auserwählte Partygemeinde erwartet jedenfalls ein rein heimisches Musik- und Showprogramm. Die größte Stage, die Festbühne, wird von FM4, Radio Wien und Ö3 bespielt. Am Freitag treten dort u.a. Pippa, Avec und Kruder & Dorfmeister auf, am Samstag etwa Maddy Rose oder eine Reihe von Schlager- und Austropopvertretern, die mit Orchesterbegleitung und dem Dirigat von Christian Kolonovits ein "Best of Donauinselfest" bieten, und am Sonntag Lisa Pac, Josh und Seiler & Speer.