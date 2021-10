Game City 2021 im Wiener Rathaus abgesagt

“Gaming verbindet” – ein schönes Motto, das sich schon seit Jahren wie ein roter Faden durch die Game City im Wiener Rathaus zieht. Nur leider ist es gar nicht so einfach, in einer Pandemie an diesem Mantra festzuhalten. Vor allem, wenn es darum geht, hunderte GamerInnen an einem Ort zu vereinen. Und deshalb muss die Game City auch heuer wieder ausfallen.