Das teilte der Verein Grünes Kreuz für Jagd und Natur am Donnerstag mit. Grund für die Verschiebung ist einmal mehr die Corona-Pandemie. Noch keine endgültige Entscheidung gibt es bei zwei anderen Traditionsbällen, dem Opernball und dem Philharmonikerball.

Jägerball "schweren Herzens" abgesagt

"Schweren Herzens geben wir bekannt, dass der Jägerball, ein gesellschaftliches Highlight der österreichischen Ballsaison, im nächsten Jahr nicht stattfinden wird. Die Gesundheit der Gäste und aller Mitwirkenden hat oberste Priorität", teilte der Vereinsvorstand des Grünen Kreuzes mit. "Gerade dieser Ball soll dem 100-jährigen Jubiläum entsprechend festlich in Erinnerung bleiben. Eine Indoor-Veranstaltung mit rund 5.000 Gästen ist aber in dieser unvorhersehbaren Zeit der Pandemie ein zu hoher Risikofaktor." 2023 soll der Ball am 30. Jänner aber stattfinden.