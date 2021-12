Am Dienstag wurde in Wien über die Corona-Situation beraten. Bürgermeister Michael Ludwig hat sich erneut mit Fachleuten getroffen und danach ein Pressestatement abgegeben.

Während die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich weiter zurückgeht, müssen immer mehr Schwerkranke auf Intensivstationen behandelt werden. Deshalb wurde mit Spannung erwartet, wie die Öffnungsschritte in der Millionenstadt aussehen werden.

"Die Situation in den Spitälern ist eine stabile. Aber es wichtig, weitere Schritte zu setzen", so Michael Ludwig. "Die Auswirkungen von Long Covid werden uns noch lange beschäftigen", so Ludwig. Vielleicht sogar Jahrzehnte, meint der Bürgermeister.