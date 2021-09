Der Red Bull Flugtag ist nach neun Jahren Pause endlich wieder in Wien gelandet. Tausende BesucherInnen versammelten sich am Sonntag in der Brigittenauer Bucht für das feuchtfröhliche Spektakel.

Scheinbar fluguntauglichen Objekten stellten sich dem Wettkampf, nur die irrwitzigsten und genialsten 40 Konstruktionen aus zahlreichen Bewerbungen erhielten eine Starterlaubnis. 40 Teams aus ganz Österreich sorgten mit ihren Fluggeräten für ein rot-weiß-rotes Luftfahrtspektakel. Die PilotInnen stürzten sich dabei über die sechs Meter hohe Rampe – und versuchten die Notwasserung mit ihrem Flugobjekt so lange wie möglich hinauszuzögern. Doch nach einem für die meisten Teams eher kurzen Abstecher in den Wiener Luftraum folgte eine Wasserlandung in der Neuen Donau.