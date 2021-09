Turbulenter Vienna City Marathon: Sieg für Leonard Langat

Der Äthiopier Derara Hurisa, der nach 2:09:22 Stunden als Erster ins Ziel gelaufen war, wurde wegen nicht regelkonformer Schuhe disqualifiziert. Erlaubt ist eine maximale Sohlendicke von vierzig Millimetern, Hurisa lief mit Schuhen, die fünfzig Millimeter aufwiesen. Der Sieg bei warmen Temperaturen ging an den Kenianer Leonard Langat (2:09:25) vor dem Äthiopier Betesfa Getahun (2:09:42).

Bei den Frauen triumphierte mit Debütantin Vibian Chepkirui ebenfalls eine Läuferin aus Kenia in 2:24:29.

Vienna City Marathon nach Corona-Zwangspause

Die Streckenrekorde waren nicht in Gefahr. Es war der erste VCM nach coronabedingter Pause seit zweieinhalb Jahren, das in den Herbst verlegte Rennen war bei Temperaturen über zwanzig Grad für viele eine Herausforderung. So auch für die Elite, die Streckenrekorde waren nicht in Gefahr. Bei einem medizinischen Zwischenfall auf der Zielgeraden waren die Notärzte gefordert, eine Person musste stabilisiert und unter Reanimationsbedingungen ins Spital eingeliefert werden.