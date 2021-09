In Wien wurde am Dienstag über die Corona-Maßnahmen für den Herbst entschieden. Die Zunahme bei den Hospitalisierungen führe in der Bundeshauptstadt bereits zu verschobenen Operationen, weshalb nun weitere Maßnahmen gesetzt werden.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat sich wieder mit einem Team aus Fachleuten beraten und die neuen Corona-Regelungen im Rahmen eines Pressestatements bekanntgegeben. In Wien sind laut Ludwig derzeit 86 Corona-Erkrankte auf den Intensivstationen. "Insbesondere jüngere Personen sind betroffen", erklärt der Bürgermeister.