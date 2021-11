Mit der im Vorjahr angekündigten Großsanierung des Wiener Kulturzentrums WUK wird es ernst: In diesen Tagen starten die Bauarbeiten für das bis 2024 anberaumte Projekt, das bei laufendem Betrieb schrittweise über die Bühne gehen wird, wie am Montag in einer Aussendung angekündigt wurde. Konzerte können - nach dem Ende des Lockdowns - vorerst ungehindert weiter stattfinden, da das Veranstaltungsprogramm erst 2023 betroffen sein wird.

"WUK-Charme bleibt erhalten"

"Trakt für Trakt und Stockwerk für Stockwerk", also Zug um Zug gewissermaßen, soll die mit dem Denkmalamt abgestimmte Sanierung der mehr als 160 Jahre alten ehemaligen Lokomotivenfabrik am Alsergrund, in die das WUK 1981 einzog, erfolgen. "Das WUK wird mit all seinem Charme erhalten bleiben, barrierefrei und ökologisch sein und außerdem auf den aktuellen Stand der Technik gebracht, damit es für die nächsten 40 Jahre auf einem guten Fundament steht", wurde WUK-Vereinsobfrau Ute Fragner zitiert.