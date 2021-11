Die Vorfreude ist schon ein bissl groß. Nach einer coronabedingten Zwangspause im Vorjahr gehen die Wiener Weihnachtsmärkte 2021 endlich wieder in Betrieb. Heuer kann man sich also wieder mit seinen Liebsten Punsch, Glühwein, Ofenkartoffeln und Co. in gemütlicher weihnachtlicher Atmosphäre unter freiem Himmel gönnen.